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В Свердловской области за 2015 год отремонтировали менее 0,5% от всех дорог: ждать ли в 2016 году дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле?
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В Свердловской области за 2015 год отремонтировали менее 0,5% от всех дорог: ждать ли в 2016 году дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле?

20 января 2016, 16:10ТранспортПавел Щербина
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