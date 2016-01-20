В Свердловской области за 2015 год отремонтировали менее 0,5% от всех дорог: ждать ли в 2016 году дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле?

Областное министерство транспорта и связи отрапортовало о том, что за прошедший год в Области было построено и отремонтировано около 200 километров автомобильных дорог.

Из этого показателя: 110 километров – это капитальный ремонт региональных автомобильных дорог, 27,6 километров – строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и 6,2 километра автодорог местного значения.

Область велика, но велики ли цифры? Размеры Свердловской области сопоставимы с территорией некоторых государств Европы, а протяжённость дорог на территории Свердловской области составляет без малого 34 тысячи (!) километров. Надо ли говорить, что 200 километров строительства и реконструкции – это капля в море?

Однако тагильчане могли заметить, что во время прошлого сезона ремонта дорог в Нижнем Тагиле кипела работа. Но кипела она, в основном, благодаря муниципальному бюджету, а не областному.

Крупнейшим объектом по ремонту областных трасс был ремонт Серовского тракта в районе поселка Евстюниха. Ремонт осуществлялся компанией «Свердловскавтодор». Было выполнено расширение проезжей части, укрепление обочин, обустройство новых ограждений. Безусловно, все водители, регулярно проезжающие по этому участку, высоко оценили труд дорожников прокомментировал для TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Также были продолжены работы на пригородных направлениях:

В 2015 году был закончен ремонт участка дороги Нижний Тагил – Висим - Усть-Утка, но качество этой работы можно оценить как неудовлетворительное. Сэкономлено было абсолютно на всём. В течение прошлого года продолжался и ремонт дороги Николо-Павловское - Алапаевск. Правда, там объем работ был мизерный, по моей информации, менее 5 км рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

Чем же помогала Свердловская область Нижнему Тагилу в решении его транспортных проблем и ремонте дорог? На самом деле, помощь от области – была, хоть и не в тех объемах, на которые рассчитывал город.

Так, официальный сайт Правительства области с гордостью отрапортовал:

Также в 2015 году было закончено строительство автодороги вокруг Нижнего Тагила на участке от Южного подъезда к городу от автодороги «Екатеринбург - Серов» до автодороги «Нижний Тагил - Нижняя Салда» (протяженность - более 2,8 километров).

Мостом, построенным в основном за счёт средств области, является и новый мост на ул. Красноармейская. Свердловская область выделила на него 200 миллионов. Ещё 10 миллионов было предусмотрено в бюджете Нижнего Тагила.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 2015-ый год был более-менее плодотворным для Нижнего Тагила в области дорожного строительства. Но каким будет 2016-ый?

Нижний Тагил ожидает в этом году реконструкции моста на ул. Фрунзе, а пригород ждёт приведения в порядок дороги в Серебрянку.

Однако в своем заявлении журналистам ТАСС глава «Росавтодора» Роман Старовойт дал понять, что радужных планов организация не рисует:

Росавтодор отказывается от новых строительных дорожных проектов в текущем году на фоне падения цен на нефть и сокращения на этом фоне расходной части бюджета РФ.

Перспективы строительства новых дорог и реконструкции старых могут оказаться под вопросом. Ведь на реконструкцию моста на улице Фрузне нужно около 500 миллионов рублей, а Нижний Тагил получил пока только 170 миллионов.

Так или иначе, трамваи прекратили движение по мосту ещё прошлой осенью, а окончательное и бесповоротное его закрытие запланировано на 15 февраля.

О том, как будут вестись дорожные работы на этом и других объектах Нижнего Тагила, в свете новых экономических реалий, читайте в новостях TagilCity.ru.