Лица водителей будут сканировать камеры на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО)

В свердловской столице в районе аэропорта Кольцово были установлены камеры, которые будут сканировать лица водителей и пассажиров проезжающих машин.

По данным E1.ru, на Кольцовском тракте будет организовано круглосуточное видеонаблюдение, позволяющее контролировать охрану территории. После того как будет определен оператор, который будет управлять инженерно-техническим комплексом, системы видеофиксации начнут свою работу для обеспечения транспортной безопасности моста и других объектов.

Специалисты уточняют, что эти камеры предназначены прежде всего для предотвращения проникновения на территорию аэропорта посторонних лиц. Нарушения правил дорожного движения они фиксировать не будут.

Аналогичные системы видеонаблюдения были установлены на Тюменском и Пермском трактах.

Фото: E1.ru