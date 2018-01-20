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Лица водителей будут сканировать камеры на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лица водителей будут сканировать камеры на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО)

20 января, 12:00Транспорт
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