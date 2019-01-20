5 пассажирам стало плохо: самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде

19 января самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следуя по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту 5 пассажиров почувствовали недомогание. Через два часа самолет снова взлетел. Трое пассажиров из тех, кому стало плохо, продолжили полет. Еще двое отказались вернуться.