68-летний дальнобойщик неделю живет на трассе «Екатеринбург-Серов» после ДТП
Жители Свердловской области возят еду, воду и теплую одежду 68-летнему дальнобойщику из Тамбовской области, который уже неделю живет в кабине неисправного после ДТП большегруза на 337 км трассы «Екатеринбург-Серов».
На 337 км трассы «Екатеринбург-Серов» водитель большегруза из Тамбовской области не справился с управлением и улетел в кювет.
Машина ушла с дороги и легла набок, машину вытащили, водитель (дедушка 68 лет из Тамбовской области), слава Богу, жив, сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, пожилой водитель живет в машине уже неделю.
Живёт в машине уже неделю и неизвестно, сколько ещё будет жить. Денег и еды почти нет. Не может вернуться, так как машина не на ходу, пишут проезжавшие мимо автомобилисты.
Автомобилисты организовали рассылку по социальным сетям информации о дальнобойщике. Люди привозят пострадавшему продукты, помогают с ремонтом грузовика.
По словам самого водителя, он вызывал МЧС, они обещали помочь вытащить прицеп.
Также, по словам свидетелей, приезжали журналисты.
Приехали сейчас журналисты с фотоаппаратами, неравнодушных пять машин. Мужчины сказали, мэр Серова обещал со спецмашиной помочь вытащить прицеп,пишут пользователи группы «Екатеринбург-Серов (онлайн)».
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