68-летний дальнобойщик неделю живет на трассе «Екатеринбург-Серов» после ДТП

На 337 км трассы «Екатеринбург-Серов» водитель большегруза из Тамбовской области не справился с управлением и улетел в кювет.

Машина ушла с дороги и легла набок, машину вытащили, водитель (дедушка 68 лет из Тамбовской области), слава Богу, жив, сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, пожилой водитель живет в машине уже неделю.

Живёт в машине уже неделю и неизвестно, сколько ещё будет жить. Денег и еды почти нет. Не может вернуться, так как машина не на ходу, пишут проезжавшие мимо автомобилисты.

Автомобилисты организовали рассылку по социальным сетям информации о дальнобойщике. Люди привозят пострадавшему продукты, помогают с ремонтом грузовика.

По словам самого водителя, он вызывал МЧС, они обещали помочь вытащить прицеп.

Также, по словам свидетелей, приезжали журналисты.