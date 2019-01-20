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68-летний дальнобойщик неделю живет на трассе «Екатеринбург-Серов» после ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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68-летний дальнобойщик неделю живет на трассе «Екатеринбург-Серов» после ДТП

Сегодня, 19:15ТранспортФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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