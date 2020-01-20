Свердловская ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок из-за снегопада

В связи с сильными снегопадами 20 января на дорогах возможно ухудшение видимости. В плохих погодных условиях автомобилисты чаще совершают аварии, так как не соблюдают скоростной режим, соответствующий дорожной ситуации. А также допускают резкие маневры и заносы.