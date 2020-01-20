Свердловская ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок из-за снегопада
Сегодня, 10:08ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за ухудшения погоды ГИБДД Свердловской области просит водителей отказаться от дальних поездок или воспользоваться общественным транспортом.
В связи с сильными снегопадами 20 января на дорогах возможно ухудшение видимости. В плохих погодных условиях автомобилисты чаще совершают аварии, так как не соблюдают скоростной режим, соответствующий дорожной ситуации. А также допускают резкие маневры и заносы.
Дорожные службы работают в усиленном режиме, трассы патрулируют наряды ДПС.
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