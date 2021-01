«ГАЗели» устарели: в Нижнем Тагиле обновляется общественный транспорт

В Нижнем Тагиле обновляется общественный транспорт. Куплены новые трамваи и автобусы, рассказал мэр Владислав Пинаев на заседании оргкомитета.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает и инновации в работе общественного транспорта. В том числе обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта с целью минимизации его негативного воздействия на окружающую среду, сказал мэр. Глава города сообщил, что в 2020 году были закуплены 17 низкопольных экологических автобусов «СИМАЗ». Они оборудованы камерами видеонаблюдения и работают на газе. Кроме того, в новых машинах установлена система контроля учета пассажиров, зарядка для гаджетов и громкая связь. Новые автобусы призваны заменить уже устаревшие «ГАЗели», уточнил Владислав Пинаев. Кроме того, мэр отметил приобретение трех новых вагонов для МУП «Тагильский трамвай», произведенных «Уралтрансмашем». Все три состава уже курсируют по городским маршрутам. Напомним, о низкопольные автобусы «СИМАЗ» прибыли в Нижний Тагил в декабре 2020 года. Новые автобусы приспособлены для маломобильных жителей, а также горожан с детскими колясками. Сумма закупки составила 107,4 миллиона рублей. 17 низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами прибыли в Нижний Тагил

