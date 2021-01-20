«ГАЗели» устарели: в Нижнем Тагиле обновляется общественный транспорт

Глава города сообщил, что в 2020 году были закуплены 17 низкопольных экологических автобусов «СИМАЗ». Они оборудованы камерами видеонаблюдения и работают на газе. Кроме того, в новых машинах установлена система контроля учета пассажиров, зарядка для гаджетов и громкая связь.