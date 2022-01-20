Больше 300 нарушителей ПДД пойманы за четыре дня на свердловских трассах

Больше 300 нарушителей ПДД пойманы за четыре дня на свердловских трассах
Больше 300 нарушителей ПДД пойманы за четыре дня на свердловских трассах
Сегодня, 20:48ТранспортФото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В период с 13 по 16 января сотрудники ГИБДД выявили на трассах Свердловской области свыше 300 грубых нарушений ПДД. Были задержаны 160 пьяных водителей и 170 автолюбителей без прав.

В Ивделе пойман 43-летний водитель автогрейдера. Проходить медосвидетельствования он не решился, поэтому теперь мужчине грозит штраф и лишение прав. Административное дело заведено в отношении юридического лица, допустившего гражданина в работе, сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ночью в Ревде был остановлен автомобиль Ford под управлением женщины 1988 года рождения. В салоне было шесть человек, включая двоих детей, перевозившихся без специальных удерживающих устройств. Выяснилось, что вечером женщина вместе с друзьями выпивала, после чего решила развести их по домам.

На трассе Пермь — Екатеринбург сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя грузовика MAN. Он ехал из столицы Урала в Москву. А на трассе Ачит — Месягутово автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107. Как выяснилось, за рулем сидел 16-летний подросток из Башкортостана. Автомобиль принадлежит отцу, но был взят без разрешения. Теперь молодому человеку предстоит выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото:управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, вечером 19 января в Екатеринбурге на Сибирском тракте столкнулись две Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали двое детей и бабушка.

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