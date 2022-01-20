Больше 300 нарушителей ПДД пойманы за четыре дня на свердловских трассах

В период с 13 по 16 января сотрудники ГИБДД выявили на трассах Свердловской области свыше 300 грубых нарушений ПДД. Были задержаны 160 пьяных водителей и 170 автолюбителей без прав.

В Ивделе пойман 43-летний водитель автогрейдера. Проходить медосвидетельствования он не решился, поэтому теперь мужчине грозит штраф и лишение прав. Административное дело заведено в отношении юридического лица, допустившего гражданина в работе, сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Ночью в Ревде был остановлен автомобиль Ford под управлением женщины 1988 года рождения. В салоне было шесть человек, включая двоих детей, перевозившихся без специальных удерживающих устройств. Выяснилось, что вечером женщина вместе с друзьями выпивала, после чего решила развести их по домам. На трассе Пермь — Екатеринбург сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя грузовика MAN. Он ехал из столицы Урала в Москву. А на трассе Ачит — Месягутово автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107. Как выяснилось, за рулем сидел 16-летний подросток из Башкортостана. Автомобиль принадлежит отцу, но был взят без разрешения. Теперь молодому человеку предстоит выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Напомним, вечером 19 января в Екатеринбурге на Сибирском тракте столкнулись две Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали двое детей и бабушка. Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге

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