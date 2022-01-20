Мост через реку Нейва в Алапаевске отремонтирует тагильский «УБТ-Сервис»

Заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Нейву на автомобильной дороге Нижняя Салда — Алапаевск на территории Алапаевска стало ГКУ СО «Управление автодорог». Работы необходимо окончить до 26 сентября 2022 года, контракт будет действовать до 9 ноября 2022 года.
Длина железобетонного мостового перехода составляет более 280 метров. Подрядчику необходимо усилить и отремонтировать несущие конструкции строения, заменить барьерные ограждения, восстановить конусы и опоры моста, заменить дорожное покрытие, обустроить лестничные сходы и провести другие работы. Движение транспорта при ремонте будет организовано по полосам.
Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит не менее восьми лет, для нижнего слоя покрытия — не менее пяти лет.
ООО «УБТ-Сервис» зарегистрировано в 2010 году и является дочерней компанией УВЗ. С 2018 года директор предприятия — Гаджи Абдулов, основной вид деятельности компании — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей.
ООО «УБТ-Сервис» являлось поставщиком в 95 госконтрактах на сумму 3,3 миллиарда рублей для МКУ «СЗГХ», АО «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод», МУП «Тагилдорстрой» и других заказчиков. Также «УБТ-Сервис» был заказчиком в государственных контрактах на сумму более одного миллиарда рублей.
Напомним, в 2022 году в Свердловской области планируется отремонтировать 18 мостов, находящихся в плохом состоянии. Некоторые конструкции будут заменены на новые.