Мост через реку Нейва в Алапаевске отремонтирует тагильский «УБТ-Сервис»

Мост через реку Нейва в Алапаевске отремонтирует тагильский «УБТ-Сервис»
Мост через реку Нейва в Алапаевске отремонтирует тагильский «УБТ-Сервис»
Сегодня, 20:57ТранспортФото: 1MI
Победителем закупки на ремонт моста через реку Нейва в Алапаевске стало ООО «УБТ-Сервис» из Нижнего Тагила. Сумма контракта составит 93,5 миллиона рублей.

Заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Нейву на автомобильной дороге Нижняя Салда — Алапаевск на территории Алапаевска стало ГКУ СО «Управление автодорог». Работы необходимо окончить до 26 сентября 2022 года, контракт будет действовать до 9 ноября 2022 года.

Длина железобетонного мостового перехода составляет более 280 метров. Подрядчику необходимо усилить и отремонтировать несущие конструкции строения, заменить барьерные ограждения, восстановить конусы и опоры моста, заменить дорожное покрытие, обустроить лестничные сходы и провести другие работы. Движение транспорта при ремонте будет организовано по полосам.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит не менее восьми лет, для нижнего слоя покрытия — не менее пяти лет.

ООО «УБТ-Сервис» зарегистрировано в 2010 году и является дочерней компанией УВЗ. С 2018 года директор предприятия — Гаджи Абдулов, основной вид деятельности компании — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей.

ООО «УБТ-Сервис» являлось поставщиком в 95 госконтрактах на сумму 3,3 миллиарда рублей для МКУ «СЗГХ», АО «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод», МУП «Тагилдорстрой» и других заказчиков. Также «УБТ-Сервис» был заказчиком в государственных контрактах на сумму более одного миллиарда рублей.

Напомним, в 2022 году в Свердловской области планируется отремонтировать 18 мостов, находящихся в плохом состоянии. Некоторые конструкции будут заменены на новые.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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