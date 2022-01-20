Мост через реку Нейва в Алапаевске отремонтирует тагильский «УБТ-Сервис»

Заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Нейву на автомобильной дороге Нижняя Салда — Алапаевск на территории Алапаевска стало ГКУ СО «Управление автодорог». Работы необходимо окончить до 26 сентября 2022 года, контракт будет действовать до 9 ноября 2022 года.