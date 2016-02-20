Пешеходное движение по мосту на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле прекращено: теперь там ходят только рабочие (ФОТО)
20 февраля 2016, 09:45ТранспортПавел Щербина
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Мост на ул. Фрунзе, до недавней поры казавшийся пешеходным, перестал быть таковым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас мост наглухо закрыт забором. Висят необходимые знаки, предупреждающие о невозможности прохода. В информации о проводимых работах, размещённой на заборе, указана дата окончания работ - 15 ноября 2018 года.
А пока тагильчане стоят в пробках на подступах к мосту на улице Красноармейская. О том, суждено ли ситуации измениться к лучшему в ближайшее время, читайте на страницах портала TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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