Пешеходное движение по мосту на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле прекращено: теперь там ходят только рабочие (ФОТО)

Сейчас мост наглухо закрыт забором. Висят необходимые знаки, предупреждающие о невозможности прохода. В информации о проводимых работах, размещённой на заборе, указана дата окончания работ - 15 ноября 2018 года.

А пока тагильчане стоят в пробках на подступах к мосту на улице Красноармейская. О том, суждено ли ситуации измениться к лучшему в ближайшее время, читайте на страницах портала TagilCity.ru.