В ГИБДД рассказали о работе по эвакуации автотранспорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для кого-то всё ещё является новостью тот факт, что места для инвалидов предназначены... для инвалидов. И даже если их поблизости нет, свободное место занимать все-таки не стоит. В проводимой работе не видят ничего необычного в отделении пропаганды ГИБДД.

Это был не рейд. Уже несколько месяцев ведётся планомерная ежедневная работа по эвакуации транспорта, стоящего с нарушением ПДД. В том числе и на местах для инвалидов. Ничего здесь особенного нет. Работа ведётся по всему городу. Основное внимание уделяется стоянкам перед крупными предприятиями. В день эвакуируются в среднем по 3-4 машины рассказали редакции TagilCity.ru.

Работа проводилась, проводится и будет проводиться. А это значит, что тагильчанам стоит быт внимательнее, чтобы не занимать на парковке мета для инвалидов. Кому охота потом вызволять свой автомобиль со штрафстоянки?

Тем временем в Нижнем Тагиле проходит проверка доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.