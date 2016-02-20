В ГИБДД рассказали о работе по эвакуации автотранспорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Вчера в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели рейд на автостоянке перед торговым центром «Лента» на ГГМ. Водителям, рискнувшим занять места для инвалидов, приходилось познакомиться с дружелюбными, но строгими инспекторами.
Для кого-то всё ещё является новостью тот факт, что места для инвалидов предназначены... для инвалидов. И даже если их поблизости нет, свободное место занимать все-таки не стоит. В проводимой работе не видят ничего необычного в отделении пропаганды ГИБДД.
Это был не рейд. Уже несколько месяцев ведётся планомерная ежедневная работа по эвакуации транспорта, стоящего с нарушением ПДД. В том числе и на местах для инвалидов. Ничего здесь особенного нет. Работа ведётся по всему городу. Основное внимание уделяется стоянкам перед крупными предприятиями. В день эвакуируются в среднем по 3-4 машины рассказали редакции TagilCity.ru.
Фото ОД «Тагил без ям»
Работа проводилась, проводится и будет проводиться. А это значит, что тагильчанам стоит быт внимательнее, чтобы не занимать на парковке мета для инвалидов. Кому охота потом вызволять свой автомобиль со штрафстоянки?
Тем временем в Нижнем Тагиле проходит проверка доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru