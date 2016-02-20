В Нижнем Тагиле мост на улице Фрунзе начали «резать» на части (ФОТО)

Если встать на такое место, с которого будет открываться вид на старый мост, то можно увидеть, что там начали взламывать асфальт. С помощью отбойного молотка, закреплённого на спецмашине, асфальт разбивается и крошится на куски. Журналист TagilCity.ru задал несколько вопросов рабочим. Его интересовало, что именно они делают.

Работа пока находится в самом начальном этапе. Мост «режется», внизу отсыпается площадка под кран рассказал один из рабочих.

Действительно, сбоку от моста в реку вывалили большую массу земли и камней, которую ровнял экскаватор. Аналогичные действия производились при строительстве моста на ул. Красноармейская.

На берегу реки Тагил развернулась строительная база, там ожидает своего часа кран.

Жители Выи уже успели почувствовать, что принесло закрытие автомобильного моста на улице Фрунзе. Чтобы попасть в район остановки «Новокомсомольская», тагильчанам нужно идти в обход, через мост на улице Красноармейская. Жители же Красноармейской теперь наблюдают автомобильные колонны от перекрёстка у бывшего Гормолзавода до нового моста.