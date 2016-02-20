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В Нижнем Тагиле мост на улице Фрунзе начали «резать» на части (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле мост на улице Фрунзе начали «резать» на части (ФОТО)

20 февраля 2016, 16:35ТранспортДенис Таратонов
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