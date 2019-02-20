140 км дорог будут отремонтированы в Свердловской области в 2019 году
140 км свердловских дорог будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Продолжится ремонт на Серовском и Режевском трактах. Также ремонтные работы начнутся на подъезде к Ново-Свердловской нефтебазе, на отрезке автодороги Екатеринбург-Первоуральск. На дорогах Белоярский-Асбест, Богданович-Сухой Лог, Екатеринбург-Реж-Алапаевск, на Полевском тракте, ЕКАД и на объезде Верхней Пышмы будут организованы работы по устранению колеи. В месте пересечения ЕКАД и Чусовского тракта планируется строительство новой транспортной развязки.
В Екатеринбурге будут отремонтированы 29,5 км дорог. Работы будут организованы на улицах Малышева, Челюскинцев, Волгоградской, Стрелочников, Восточной, Декабристов, Щербакова, Куйбышева и Шефской.
В Нижнем Тагиле дорожное полотно будет заменено на 21 улице. В частности, ремонт коснется Восточного и Северного шоссе, проспекта Вагоностроителей, проезда Садоводов, улиц Правды и Тимирязева, сообщает «Областная газета».