140 км дорог будут отремонтированы в Свердловской области в 2019 году

Продолжится ремонт на Серовском и Режевском трактах. Также ремонтные работы начнутся на подъезде к Ново-Свердловской нефтебазе, на отрезке автодороги Екатеринбург-Первоуральск. На дорогах Белоярский-Асбест, Богданович-Сухой Лог, Екатеринбург-Реж-Алапаевск, на Полевском тракте, ЕКАД и на объезде Верхней Пышмы будут организованы работы по устранению колеи. В месте пересечения ЕКАД и Чусовского тракта планируется строительство новой транспортной развязки.