В Нижнем Тагиле реконструируют платформы на железнодорожном вокзале

Реконструкция платформ запланирована на станциях Нижний Тагил, Екатеринбург, ВИЗ, Невьянск, Верх-Нейвинск. Всего в 2020 году РЖД выделит Свердловской железной дороге более 38 миллиардов рублей. На обновление инфраструктуры пойдут 643 миллиона рублей, 9,9 миллиарда рублей пойдут на капремонт и модернизацию железнодорожных линий — планируется обновить более 600 километров пути.