В Нижнем Тагиле реконструируют платформы на железнодорожном вокзале
Сегодня, 10:44ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области ожидается реконструкция платформ на вокзалах по маршруту следования «Ласточки», сообщает пресс-служба РЖД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Реконструкция платформ запланирована на станциях Нижний Тагил, Екатеринбург, ВИЗ, Невьянск, Верх-Нейвинск. Всего в 2020 году РЖД выделит Свердловской железной дороге более 38 миллиардов рублей. На обновление инфраструктуры пойдут 643 миллиона рублей, 9,9 миллиарда рублей пойдут на капремонт и модернизацию железнодорожных линий — планируется обновить более 600 километров пути.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на автовокзале появилась новая система безопасности.
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