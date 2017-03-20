Нужен кран-манипулятор? Воспользуйтесь услугой аренды

Краны-манипуляторы в настоящее время пользуются довольно большим спросом в различных сферах деятельности человека. Эта спецтехника позволяет в максимально короткие сроки выполнить погрузку и разгрузку даже в ограниченном пространстве. Кроме того, не придется дополнительно привлекать сотрудников.



Манипулятор может одновременно использоваться в качестве грузовика и подъемного крана. Безусловно, сейчас можно с легкостью приобрести такое оборудование благодаря большому выбору, представленному на рынке. Однако обойдется это в довольно крупную сумму. При этом использоваться он будет не постоянно, а только для решения конкретных задач.



Рациональным выходом является аренда техники на некоторое время по вполне доступной цене. Выгодным вариантом считается долгосрочная работа с конкретным арендодателем, к примеру, таким, как фирма «СтройСоюз», поскольку подобные компании постоянным клиентам обычно предоставляют солидные скидки. К примеру, на манипулятор Великий Новгород цены установил вполне доступные, к тому же его можно арендовать на любое время.



Одним из основных преимуществ такой услуги является отсутствие необходимости в проведении ремонта данной спецтехники, поиске гаража для нее и расходовании средств на периодический техосмотр. Оборудование предоставляется одновременно с услугами опытных водителей, которые способны отлично справиться с требуемыми задачами и гарантировать арендатору быстроту наладки и правильное применение устройства.

При выборе подходящего агрегата нужно учесть вес груза, который нужно будет перемещать. Например, манипулятор 10 тонн больше подойдет для солидных тяжестей, тогда как его применение для погрузки 2-3 бревен считается нецелесообразным. Для перевозки блоков из бетона, машин, бытовок либо древесины лучше всего подойдет модель со средней грузоподъемностью. Большой выбор подобной техники можно найти по этой ссылке.

На территории города при помощи крана-манипулятора можно транспортировать блоки, кирпичи, станки и прочую крупногабаритную технику. Безусловно, все перевозимые грузы необходимо прочно закрепить при помощи специальных крепежных устройств.

Выполнение погрузки и разгрузки с применением такого оборудования – это весьма простое и легкое занятие, поскольку устройство дает возможность осуществления автоматизированной погрузки. Это позволяет арендатору минимизировать затраты, связанные с транспортировкой грузов.

Чтобы воспользоваться подобной услугой, необходимо согласовывать с компанией-арендодателем площадку, на которую нужно доставить манипулятор, объем будущих работ и особенности груза. Более подробно по ссылке http://vozimvse53.ru/services/arenda-spectehniki/kran-manipulyator-kamaz-9t.