Жительница Екатеринбурга лишилась BMW из-за двухмиллионного долга банку

42-летняя екатеринбурженка задолжала по кредитным обязательствам крупную сумму – два миллиона рублей. По заявлению взыскателя судебные приставы провели комплекс мер и выяснили, что должнице принадлежит автомобиль BMW 320i, на котором ездит ее сын.

Сотрудники УФССП установили адрес проживания молодого человека и произвели арест транспортного средства. Водитель авто не препятствовал проведению законных действий: он отдал ключи и документы на машину и забрал из салона личные вещи.

В настоящее время иномарка находится на ответственном хранении у специализированной организации, сообщают «Вечерние ведомости».