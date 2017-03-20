Злоумышленник опустошил бензобаки автомобилей по улице Зари в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
20 марта 2017, 16:09ТранспортЕкатерина Малых
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Вчера, 19 марта, в 6 часов утра водитель «Волги-3110» решил наполнить бак своего автомобиля за счёт других участников движения. Злоумышленник был замечен у домов №44а, 85 и 45 по улице Зари в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Его автомобиль попал в объектив камеры одного из тагильчан когда нарушитель решил осушить бак ВАЗ-2104 у дома №44а по улице Зари на Вагонке.
Потом он слил бензин с ВАЗ-2107 недалеко от дома №85 по улице Зари. Далее на очереди оказалась ещё один ВАЗ-2104 рассказал в группе «Тагил без ям» очевидец.
Тагильчанин записал номер автомобиля злоумышленника.
Номер «Волги-3110» Е519ЕТ, 96 регион. Было похоже, что он точно знал, где стоят нужные ему авто сообщил очевидец.
Информация передана в полицию Нижнего Тагила для проведения проверки по данному инциденту.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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