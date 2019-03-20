Два новых поезда из Подмосковья прибыли в метрополитен Екатеринбурга
Сегодня, 17:35ТранспортФото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»
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Екатеринбургский метрополитен пополнился двумя новыми поездами. Составы из Подмосковья прибыли 19 марта.
Сюжеты: Екатеринбург
Восемь вагонов, прибывших в столицу Урала, были собраны в Мытищах на заводе АО «Метровагонмаш».
Документ о поставке четырех головных и четырех промежуточных вагонов подписали в январе этого года. По словам представителей завода, составы соответствуют современным требованиям безопасности.
Новые поезда оснащены местами для маломобильных людей, системой противозажатия: дверные проемы в вагонах будут предупреждать о закрытии. В салоне поезда будет осуществляться видеонаблюдение, трансляция с камер будет демонстрироваться в вагоне машиниста.
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В ближайшее время новые поезда пройдут техобкатку, а полноценно функционировать они начнут с середины апреля.
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