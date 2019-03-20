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Два новых поезда из Подмосковья прибыли в метрополитен Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два новых поезда из Подмосковья прибыли в метрополитен Екатеринбурга

Сегодня, 17:35ТранспортФото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»
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