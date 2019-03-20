В Каменске-Уральском задержали пьяную женщину, которая везла двоих детей

Женщина в явном состоянии алкогольного опьянения отказалась от медосвидетельствования, дети находились в автомобиле без удерживающих устройств. Помимо этого, маленькие пассажиры не были пристегнуты.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что женщина уже садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения. За подобное правонарушение она была привлечена к ответственности в марте 2018 года. На место задержания выехали сотрудники ПДН, которые составили на водителя протокол за невыполнение родительских обязанностей, информирует пресс-служба ГИБДД по региону.