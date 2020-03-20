ГИБДД сообщила о перекрытии участка трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
Сегодня, 11:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На территории Горноуральского ГО будет перекрыт участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
С 16 марта начаты ремонтные работы путепровода на участке 120 км +900 автодороги. В связи с этим будет осуществляться перекрытие участка по полосам движения.
Ограничения будут действовать до окончания работ.
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