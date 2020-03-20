В Нижнем Тагиле асфальтовый завод выпустил первые 18 тонн
Сегодня, 13:35ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Первые 18 тонн асфальта, выпущенного на заводе в Нижнем Тагиле, направлены на ремонт улицы Краснознаменной, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 марта начали ремонтировать участок улицы Краснознаменная от Кирпичного поселка до кладбища «Рогожино», для этого завод «Тагилдорстроя» выпустил первые 18 тонн асфальта. Сейчас предприятие продолжает ремонт улицы Краснознаменная, а также планирует ямочный ремонт улицы Октябрьской Революции.
20 марта к ремонту преступил «УБТ-Сервис», предприятие начало ремонт дороги на улице Индустриальная. Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что также планирует запуск асфальтового завода в ближайшее время — в следующий вторник.
Пока будем делать локальные участки, проводить ямочный ремонт наиболее сложных и загруженных мест,подчеркнул заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
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