В Нижнем Тагиле асфальтовый завод выпустил первые 18 тонн

19 марта начали ремонтировать участок улицы Краснознаменная от Кирпичного поселка до кладбища «Рогожино», для этого завод «Тагилдорстроя» выпустил первые 18 тонн асфальта. Сейчас предприятие продолжает ремонт улицы Краснознаменная, а также планирует ямочный ремонт улицы Октябрьской Революции.

20 марта к ремонту преступил «УБТ-Сервис», предприятие начало ремонт дороги на улице Индустриальная. Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что также планирует запуск асфальтового завода в ближайшее время — в следующий вторник.