Усилили работу из-за снегопадов дорожники Нижнего Тагила

Усилили работу из-за снегопадов дорожники Нижнего Тагила

Сегодня, 15:17ТранспортФото: паблик "Дороги без дураков" "ВКонтакте"
Дополнительная техника выведена на уборку снега в Нижнем Тагиле из-за снегопадов.

Ночью на улицы города МУП «Тагилдорстрой» вывел 12 единиц спецтехники, шесть тракторов и два грейдера.

Сейчас работаем по кругу Гальянки, в центре города и других районах. Техника проводит очистку снега, ближе к ночи начнем его вывозить, рассказал редакции TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев.

Фото:паблик "Дороги без дураков" "ВКонтакте"

Напомним, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и обильных снегопадов. МЧС рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, брать с собой в дорогу лопату и буксировочный трос.

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