Усилили работу из-за снегопадов дорожники Нижнего Тагила

Ночью на улицы города МУП «Тагилдорстрой» вывел 12 единиц спецтехники, шесть тракторов и два грейдера.
Сейчас работаем по кругу Гальянки, в центре города и других районах. Техника проводит очистку снега, ближе к ночи начнем его вывозить, рассказал редакции TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев.
Напомним, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и обильных снегопадов. МЧС рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, брать с собой в дорогу лопату и буксировочный трос.