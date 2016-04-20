В Нижнем Тагиле началось обучение общественных контролеров за качеством ремонта дорог (ФОТО)

В числе будущих контролеров - общественники из движения «Тагил без ям», члены Общественной палаты и казаки, всего 24 человека.

В течение нескольких недель активистов будут обучать технологиям ремонтов и содержания дорог. Решено, что основное внимание будет уделено особенностям ремонтов городских и региональных дорог. Причем обучение будет состоять как из теории, так и из практики: обучаемых обязательно выведут «в поля».

Нам необходимо обучиться до начала майских каникул, поскольку уже 9-10 мая начнутся массовые ремонты на дорогах Нижнего Тагила сказал Никита Чапурин.

Известно, что после обучения общественные контролеры получат возможность выдавать дорожным работникам так называемые стоп-талоны: если работы будут вестись с нарушениями, общественники смогут останавливать ремонты до устранения всех замечаний.

Наша с вами задача - навести порядок на дорогах Нижнего Тагила резюмировал встречу Борис Соколов, Президент, Председатель Правления Торгово-промышленной палаты.