В Нижнем Тагиле началось обучение общественных контролеров за качеством ремонта дорог (ФОТО)
Накануне в Нижнем Тагиле в актовом зале Торгово-промышленной палаты собрались активные жители города. В ближайшие несколько недель им предстоит пройти обучение на общественных контролеров за качеством ремонта дорог.
В числе будущих контролеров - общественники из движения «Тагил без ям», члены Общественной палаты и казаки, всего 24 человека.
В течение нескольких недель активистов будут обучать технологиям ремонтов и содержания дорог. Решено, что основное внимание будет уделено особенностям ремонтов городских и региональных дорог. Причем обучение будет состоять как из теории, так и из практики: обучаемых обязательно выведут «в поля».
Нам необходимо обучиться до начала майских каникул, поскольку уже 9-10 мая начнутся массовые ремонты на дорогах Нижнего Тагила сказал Никита Чапурин.
Известно, что после обучения общественные контролеры получат возможность выдавать дорожным работникам так называемые стоп-талоны: если работы будут вестись с нарушениями, общественники смогут останавливать ремонты до устранения всех замечаний.
Наша с вами задача - навести порядок на дорогах Нижнего Тагила резюмировал встречу Борис Соколов, Президент, Председатель Правления Торгово-промышленной палаты.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru