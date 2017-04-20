150 видеокамер появятся на аварийных участках трасс в Свердловской области
20 апреля 2017, 12:05Транспорт
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Глава областной Госавтоинспекции обратился к правительству региона с просьбой установить еще 150 комплексов автоматической фиксации на дорогах Свердловской области.
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