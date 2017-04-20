150 видеокамер появятся на аварийных участках трасс в Свердловской области

Планируется, что видеокамеры разместят на наиболее аварийных участках, пишет Е1 .

На данный момент в области уже имеются 105 стационарных камер и 37 передвижных. В связи с ростом количества ДТП, установка дополнительных систем видеофиксации крайне необходима.