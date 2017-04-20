Областные чиновники хотят снести автомобильный мост на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Если исходить из проектной документации, мост на улице Красноармейская был построен на время ремонта моста на улице Фрунзе. Он должен был принять на себя перенаправленный транспортный поток и позволить автомобилистам попадать с Выи в центральную часть города не совершая большой объезд. Мост был построен за лето и осень 2015 года и со своей задачей успешно справился.

Нюансом является тот факт, что, по документам, после завершения ремонта автомобильного моста на улице Фрунзе, дублер должен быть разобран. Надо ли говорить, что наличие этого моста очень удобно для жителей Нижнего Тагила, ведь он позволяет разгрузить автомобильное движение на улице Фрунзе и, при определённых условиях, быстрее доехать до нужного места. Поэтому идея разобрать новый, капитально построенный мост не нашла поддержки в мэрии Нижнего Тагила.

Логистически существование этого моста обосновано. Официального решения пока не принято, но, похоже, что в области есть понимание того, что мост должен существовать сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Вопрос с мостом является рабочим, никакой паники в администрации города он не вызывает. Чиновники ведут планомерную работу, которая должна закончиться внесением изменений в документацию. После того как эти формальности будут улажены, Стройнадзор подпишет акт приёмки моста на Фрунзе.