«Острота ситуации снята»: дорога на ул. Лесная в частном секторе Нижнего Тагила засыпана (ФОТО)

Напомним, проблемы жителей были связаны с тем, что из-за плохого состояния этой дороги по ней было затруднительно как ездить на личном авто, так и ходить пешком. Движение на автомобиле затрудняли ямы, а пешие прогулки – грязь.

Некоторое время назад, после направления активистами ОД «Тагил без ям» письма в «Службу заказчика городского хозяйства», эта дорога была присыпана.

После объезда итоги проделанной работы журналисты TagilCity.ru обсудили с председателем ОД «Тагил без ям» Никитой Чапуриным.

Мы были во время объезда на этой улице. Ситуация улучшилась. Но периодически, сезонно, там нужно будет производить подсыпку и грейдирование. Это обычная работа по содержанию. Мы напомнили дорожникам, они выполнили свои обязательства. И они будут выполнять их в дальнейшем. В настоящий момент острота ситуации снята прокомментировал общественник для журналистов TagilCity.ru.

Фотографии от 16.04.2017 года.