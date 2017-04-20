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«Острота ситуации снята»: дорога на ул. Лесная в частном секторе Нижнего Тагила засыпана (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Острота ситуации снята»: дорога на ул. Лесная в частном секторе Нижнего Тагила засыпана (ФОТО)

20 апреля 2017, 14:45ТранспортПавел Щербина
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