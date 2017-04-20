Самосвал на полном ходу провалился в яму в Екатеринбурге (ФОТО)

Грузовик ехал по улице Маневровой, как вдруг дорожное покрытие провалилось. Большегруз на полном ходу угодил в провал задними колесами, передает E1.ru .

Как рассказали очевидцы, удар был настолько сильный, что у самосвала после попадания в яму лопнули два колеса, а также вырвало один из ведущих мостов.