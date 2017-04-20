Самосвал на полном ходу провалился в яму в Екатеринбурге (ФОТО)
20 апреля 2017, 08:10Транспорт
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В столице Урала в минувший вторник, 18 апреля, самосвал частично провалился под землю.
Сюжеты: Екатеринбург
Грузовик ехал по улице Маневровой, как вдруг дорожное покрытие провалилось. Большегруз на полном ходу угодил в провал задними колесами, передает E1.ru.
Как рассказали очевидцы, удар был настолько сильный, что у самосвала после попадания в яму лопнули два колеса, а также вырвало один из ведущих мостов.
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Фото: сайт E1.ru
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