641 нарушение правил ПДД выявлено в Нижнем Тагиле

С 16 по 18 апреля 2021 года в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводились проверки на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
За три дня сотрудниками ДПС выявлено 641 нарушение водителями правил ПДД. 16 предписаний из этого числа было выписано по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без водительского удостоверения).
Девять водителей привлечено к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении одного человека возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (повторное нахождение за рулем автомобиля в алкогольном опьянении).
Один автолюбитель оштрафован за отказ в прохождении медицинского освидетельствования.
Напомним, в марте 2021 года во время рейда ГИБДД выявлено 11 случаев нарушения ПДД при перевозке детей в автомобилях в Нижнем Тагиле.