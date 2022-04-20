Новый дорожный знак появится на повороте у дома быта «Эра» в Нижнем Тагиле

Новый дорожный знак появится на повороте у дома быта «Эра» в Нижнем Тагиле
Новый дорожный знак появится на повороте у дома быта «Эра» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:27ТранспортФото: pixabay.com
Знак «направление движения по полосам» появится на проспекте Ленина перед перекрестком с улицей Садовая в районе дома быта «Эра» в Нижнем Тагиле.

Предписание на установку дорожного знака 5.15.1 направлено в Управление городским хозяйством дорожным надзором ГИБДД. Этот знак распределяет направление движения транспортных средств по полосам.

Проблема в том, что на проспекте Ленина три полосы для движения перед пересечением с ул. Садовая, а после пересечения одна полоса в прямом направлении и две полосы при выезде направо. Водители поворачивали сразу с трех полос в сторону вокзала и создавалась конфликтная ситуация,рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям», Никита Чапурин.

После установки нового знака водители будут ехать из левой полосы только прямо или на разворот, из средней и правой полосы только направо. По мнению общественника, это исключит конфликтные ситуации на данном перекрестке.

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