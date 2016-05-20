В Нижнем Тагиле гарантийный ремонт улицы Красногвардейская проводится с нарушениями

Сегодня во второй половине дня комиссия осмотрела Красногвардейскую улицу, чтобы оценить качество фрезерования и объемы выполненных работ по гарантии. При осмотре присутствовали Тимур Валиев, представитель «Службы заказчика» и Никита Чапурин, руководитель ОД «Тагил без ям». Осмотр происходил в присутствии представителя генподрядчика и субподрядчика ООО «Тагилдор». У них право подписи актов осмотра отсутствует.

Фрезерованием гарантийного объекта занимается «Уралдортехнологии». «Тагилдор» должен в дальнейшем укладывать асфальт на подготовленную поверхность.

Картами улицу Красногвардейскую фрезеровать нельзя. Нужно отфрезеровать полностью весь верхний слой проезжей части рассказал Никита Чапурин.

Кроме того, представители комиссии отметили, что глубина фрезерования не достигает положенных 40 мм.

По условиям укладки асфальта типа А глубина фрезерования должна составлять не менее 4 сантиметров. При толщине менее 40 мм не будет достигнут необходимый коэффициент уплотнения. На следующий год дорога опять развалится, подрядчику снова придется выполнять свои гарантийные обязательства прокомментировал Никита Чапурин редакции TagilCity.ru.

После осмотра руководитель ОД «Тагил без ям» и куратор «Службы заказчика» отразили в актах осмотра, что основание дороги не подготовлено должным образом к укладке асфальта: объемы фрезерования выполнены не полностью, глубина фрезерования не соответствует положенной. Согласно этому акту осуществлять асфальтирование, которое субподрядчик запланировал в предстоящие выходные, нельзя.