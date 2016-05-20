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В Нижнем Тагиле ведется фрезерование дорог на ул. Серова и Красногвардейская (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле ведется фрезерование дорог на ул. Серова и Красногвардейская (ФОТО)

20 мая 2016, 09:05ТранспортАлександра Логинова
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