В Нижнем Тагиле ведется фрезерование дорог на ул. Серова и Красногвардейская (ФОТО)

Автомобилисты сообщают о ремонте ул. Серова на участке от Октябрьской революции до Пархоменко: данный участок фрезеруют картами. По словам общественника Никиты Чапурина, дорожные службы Нижнего Тагила стали использовать разметку на дорожном полотне, помечая места будущих карт.

Данное новшество отмечено активистами и при ремонте на улице Фестивальная.

Продолжаются работы и на улице Красногвардейская: там в рамках гарантийного ремонта трудятся дорожники, фрезеруя покрытие. Напомним, ранее Сергей Носов потребовал от подрядчика фрезерования всей ширины улицы, однако подрядчик решил проводить карточный ремонт.

18 мая я разговаривал с главным инженером «Службы заказчика»: принимать будем только те карты, которые выполнены во всю ширину дороги - от бордюра до бордюра, с толщиной заменяемого слоя 4 см. Там на некоторых участках остаются карты, которые ни «Служба заказчика», ни я не примем сообщает TagilCity.ru председатель движения «Тагил без ям».

Автомобилисты Нижнего Тагила, побывавшие на Красноармейской, отмечают, что проехать данный участок становится непросто:

На Красногвардейской постоянно пробки - дорожники работают в час пик. 18 мая ситуацию усложнило ДТП с участием двух легковых автомобилей, проезд был существенно затруднен. Пробка был от ГДДЮТ до УПИ.

Сколько продлятся неудобства для автолюбителей - пока неизвестно. По требованиям контракта, гарантийные работы, которые подрядчик делает за свой счет, должны быть завершены к 1 июня.

ООО «Уралдортехнологии» не уложится в срок до 1 июня с выполнением гарантийных обязательств. Это понятно уже сейчас уверен Никита Чапурин.

Ранее Сергей Носов заявил, что в случае, когда гарантийные работы не выполнены в срок, город будет вести претензионную работу в отношении подрядчиков.