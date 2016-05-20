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В воскресенье в центре Нижнего Тагила будет перекрыто несколько улиц, изменится схема движения общественного транспорта (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В воскресенье в центре Нижнего Тагила будет перекрыто несколько улиц, изменится схема движения общественного транспорта (ФОТО)

20 мая 2016, 17:35ТранспортПавел Щербина
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