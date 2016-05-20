В воскресенье в центре Нижнего Тагила будет перекрыто несколько улиц, изменится схема движения общественного транспорта (ФОТО)
В это воскресенье жителям Нижнего Тагила нужно быть готовым не только к по-летнему тёплой погоде, но и к тому, что придётся отказаться от привычных маршрутов.
«ЕВРАЗ» сообщает, что согласно Постановлению Администрации города Нижний на время забега на территории города 22 мая 2016 года с 07:00 до 15:00 движение автотранспортных средств по маршруту забега будет закрыто:
- по проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Октябрьской революции;
- по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
- по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;
- по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
- по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
- по улице Первомайская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
- по улице Красноармейская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;
- по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская.
На фото схема трассы забега
На фото дороги, которые будут перекрыты с 7 до 15 часов 22 мая
Управление по связям с общественностью предприятия также напоминает тагильчанам о том, что во время проведения мероприятия, согласно закону, не допускается употребление алкоголя.
Кроме необходимости объезжать центр города для автомобилистов, в Нижем Тагиле в воскресенье также претерпит изменение схема движения общественного транспорта.
МУП «Тагильский трамвай» сообщает о том, что трамваи 3, 8, 12 и 15 маршрутов в воскресенье не смогут работать в привычном режиме. На период перекрытия проспекта Ленина их работа будет организована следующим образом:
- Трамваи маршрута № 3 будут курсировать с Тагилстроя через Красный Камень до ВМЗ с интервалом 25 мин.
- Трамваи маршрута № 8 от УВЗ будут следовать только до Отделения дороги с интервалом 30 мин.
- Трамваи маршрута № 12 от Пихтовых гор будут следовать также до Отделения дороги с интервалом 25-30 мин.
- Трамваи маршрута № 15 будут направлены по маршруту ГГМ – ул. Островского с интервалом 13 мин.
После открытия проспекта Ленина трамваи будут курсировать по своему обычному для выходного дня расписанию.
В прошлогоднем забеге приняло участие около тысячи человек, но спровоцированные перекрытием пробки вызвали негатив у некоторых тагильчан.
© Эрик Х., TagilCity.ru