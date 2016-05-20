В воскресенье в центре Нижнего Тагила будет перекрыто несколько улиц, изменится схема движения общественного транспорта (ФОТО)

«ЕВРАЗ» сообщает, что согласно Постановлению Администрации города Нижний на время забега на территории города 22 мая 2016 года с 07:00 до 15:00 движение автотранспортных средств по маршруту забега будет закрыто:

- по проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Октябрьской революции;

- по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

- по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

- по улице Первомайская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- по улице Красноармейская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;

- по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская.

На фото схема трассы забега

На фото дороги, которые будут перекрыты с 7 до 15 часов 22 мая

Управление по связям с общественностью предприятия также напоминает тагильчанам о том, что во время проведения мероприятия, согласно закону, не допускается употребление алкоголя.

Кроме необходимости объезжать центр города для автомобилистов, в Нижем Тагиле в воскресенье также претерпит изменение схема движения общественного транспорта.

МУП «Тагильский трамвай» сообщает о том, что трамваи 3, 8, 12 и 15 маршрутов в воскресенье не смогут работать в привычном режиме. На период перекрытия проспекта Ленина их работа будет организована следующим образом:

- Трамваи маршрута № 3 будут курсировать с Тагилстроя через Красный Камень до ВМЗ с интервалом 25 мин.

- Трамваи маршрута № 8 от УВЗ будут следовать только до Отделения дороги с интервалом 30 мин.

- Трамваи маршрута № 12 от Пихтовых гор будут следовать также до Отделения дороги с интервалом 25-30 мин.

- Трамваи маршрута № 15 будут направлены по маршруту ГГМ – ул. Островского с интервалом 13 мин.

После открытия проспекта Ленина трамваи будут курсировать по своему обычному для выходного дня расписанию.

В прошлогоднем забеге приняло участие около тысячи человек, но спровоцированные перекрытием пробки вызвали негатив у некоторых тагильчан.