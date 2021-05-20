В тагильском ГИБДД массово наказывают водителей после закрытия моста на Циоловского

В рамках закона сотрудники ГИБДД ничего не нарушили. Но они знали, что население не проинформировали об изменении схемы проезда. К тому же, водителей еще и запутали новостью, где сообщалось об изменениях с 15 мая. В других городах России в подобных ситуациях за три дня вешают информационные плакаты, а ГИБДД в первый день не штрафует, а направляет потоки по новой схеме проезда, добавил Никита Чапурин.