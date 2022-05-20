В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на один день

В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на один день
В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на один день
Сегодня, 17:31ТранспортФото: pixabay.com
Схема движения автомобильного и общественного транспорта 22 мая в Нижнем Тагиле будет временно изменена.

В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на период проведения мероприятий праздника «Дай пять».

Так, с 7.00 до 15.00 в центре города движение машин и автобусов будет осуществляться по улицам: ул. Октябрьской революции – ул. Карла Маркса – пр. Мира (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Победы) – ул. Циолковского.

С 7.00 до конца праздника движение трамваев будет осуществляться из мкр. ГГМ до трамвайного кольца на ул. Островского; от ул. Островского до ВМЗ; от ул. Островского до трамвайного кольца Приречного мкр.; из Дзержинского района до трамвайного кольца на ул. Садовая.

Затем движение трамваев будет осуществляться по расписанию выходных.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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