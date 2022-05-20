В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на один день

В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на период проведения мероприятий праздника «Дай пять».
Так, с 7.00 до 15.00 в центре города движение машин и автобусов будет осуществляться по улицам: ул. Октябрьской революции – ул. Карла Маркса – пр. Мира (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Победы) – ул. Циолковского.
С 7.00 до конца праздника движение трамваев будет осуществляться из мкр. ГГМ до трамвайного кольца на ул. Островского; от ул. Островского до ВМЗ; от ул. Островского до трамвайного кольца Приречного мкр.; из Дзержинского района до трамвайного кольца на ул. Садовая.
Затем движение трамваев будет осуществляться по расписанию выходных.