В Нижнем Тагиле 22 мая изменят схему движения транспорта на один день

С 7.00 до конца праздника движение трамваев будет осуществляться из мкр. ГГМ до трамвайного кольца на ул. Островского; от ул. Островского до ВМЗ; от ул. Островского до трамвайного кольца Приречного мкр.; из Дзержинского района до трамвайного кольца на ул. Садовая.