В Екатеринбурге 9-летняя велосипедистка была сбита иномаркой на переходе
20 июня 2016, 15:55Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ДТП произошло 19 июня на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам ее родителей, у велосипеда отказали тормоза. Эта версия ставится под сомнение сотрудниками ГИБДД Екатеринбурга, комментируют данное ДТП в городской пресс-службе ГУ МВД.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка ехала по проезжей части, за ней шли ее родители. Когда она решила пересечь дорогу, то, не справившись с управлением велосипеда, совершила наезд на автомобиль. От удара она упала на асфальт. При падении девочка серьезно не пострадала.
По мнению родителей, причина аварии – неисправность велосипеда. По версии инспекторов ГИБДД – несоблюдение правил дорожного движения. Согласно ПДД ребенок должен был сойти с велосипеда на переходе и вести его рядом.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Согласно ПДД РФ, детям до 14 лет запрещено появляться на велосипеде на дороге. Также для безопасности желательно использовать велошлем, уточняют сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей