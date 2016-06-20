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В Нижнем Тагиле планируется провести ямочный ремонт ул. Металлургов, общественность настаивает на ремонте картами
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле планируется провести ямочный ремонт ул. Металлургов, общественность настаивает на ремонте картами

20 июня 2016, 11:20ТранспортПавел Щербина
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