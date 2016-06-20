В Нижнем Тагиле планируется провести ямочный ремонт ул. Металлургов, общественность настаивает на ремонте картами

Учитывая это обстоятельство, председателем ОД «Тагил без ям» было написано обращение к начальнику управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила - Владимиру Юрченко.

По информации, полученной общественником от ООО «УБТ-Сервис», на этом участке планируется проводить ямочный ремонт дороги. Такой ремонт, по мнению общественника, не сильно улучшит текущую ситуацию.

Потому председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин просит в своём обращении провести на этом участке выборочный ремонт картами по 150-200 кв. метров, а в районе вещевого рынка провести ремонт одной картой от бордюра до бордюра.