В Нижнем Тагиле планируется провести ямочный ремонт ул. Металлургов, общественность настаивает на ремонте картами
20 июня 2016, 11:20ТранспортПавел Щербина
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Нижнетагильская улица Металлургов в промежутке от ул. Гастелло до ул. Красных Зорь находится в аварийном состоянии, сообщают активисты ОД «Тагил без ям».
Сюжеты: Нижний Тагил
Учитывая это обстоятельство, председателем ОД «Тагил без ям» было написано обращение к начальнику управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила - Владимиру Юрченко.
По информации, полученной общественником от ООО «УБТ-Сервис», на этом участке планируется проводить ямочный ремонт дороги. Такой ремонт, по мнению общественника, не сильно улучшит текущую ситуацию.
Потому председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин просит в своём обращении провести на этом участке выборочный ремонт картами по 150-200 кв. метров, а в районе вещевого рынка провести ремонт одной картой от бордюра до бордюра.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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