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Двое пьяных водителей были остановлены за время вечернего рейда в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое пьяных водителей были остановлены за время вечернего рейда в Нижнем Тагиле

20 июня 2017, 08:00Транспорт
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