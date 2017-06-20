Двое пьяных водителей были остановлены за время вечернего рейда в Нижнем Тагиле

В частности, силы инспекторов ДПС были направлены на обнаружение пьяных водителей.

Сообщается, что за несколько часов рейда было выявлено 6 грубых нарушений ПДД. Два водителя находились в нетрезвом состоянии, 4 водителя не имели водительского удостоверения или были ранее лишены права управлять автомобилем.