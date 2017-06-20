Двое пьяных водителей были остановлены за время вечернего рейда в Нижнем Тагиле
20 июня 2017, 08:00Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 17 июня дорожные полицейские Нижнего Тагила вышли на улицы города, чтобы провести оперативное мероприятие «Стоп-контроль». Рейд проходил с 8 часов вечера до 2 часов ночи.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, силы инспекторов ДПС были направлены на обнаружение пьяных водителей.
Сообщается, что за несколько часов рейда было выявлено 6 грубых нарушений ПДД. Два водителя находились в нетрезвом состоянии, 4 водителя не имели водительского удостоверения или были ранее лишены права управлять автомобилем.
Госавтоинспекция Нижнего Тагила просит горожан сообщать о нарушениях по номерам 97-65-60 и 25-00-44.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей