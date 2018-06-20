Автоледи из Асбеста задержана с поддельным водительским удостоверением

Сотрудник ГИБДД остановил для проверки автоледи, в документах которой обнаружил, что права выписаны на супругу его знакомого. Только фотография была заменена на актуальную.

В итоге девушка с поддельными документами стала фигуранткой уголовного дела. Следователи выяснят, где именно автоледи приобрела фальшивые водительские права: купила или сделала самостоятельно.

В ГИБДД отметили, что такие права, называемые «зеркальными», часто попадают к тем, кого лишили собственных, передаёт «Российская газета». Чёрные «дилеры» ищут в базе тех, у кого отобрали водительские права, а затем подделывают фотографию, а данные оставляют прежними.

За четыре месяца свердловская дорожная полиция задержала 22 водителей с фальшивыми документами. По этим фактам были возбуждены уголовные дела за подделку или сбыт поддельных документов.