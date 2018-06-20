Коммунальщики Кировграда засыпали прошлогоднюю яму после публикации в СМИ (ФОТО)

В Кировграде у дома 16 по улице Дзержинского с осени 2017 года после проведения ремонтных работ появилась яма. Местные жители были вынуждены обходить это место по проезжей части. Также яма не имела никаких ограждений.

После того, как редакция TagilCity.ru рассказала о ситуации, сотрудники коммунальной службы огородили яму по улице Дзержинского.

Спасибо большое вашей редакции, благодаря тому, что данная проблема была озвучена в СМИ, яма была огорожена сотрудниками коммунальной службы поблагодарила редакцию жительница Кировграда.

Фото слева: 13 июня 2018 года, фото справа: 14 июня 2018 года.

19 июня жители Кировграда сообщили, что яму по улице Дзержинского коммунальщики закопали, тротуар от насыпи очистили.

Сегодня утром я шла на работу, сразу обратила внимание, что яму закопали, место все разровняли, землю с тротуара убрали. Теперь хоть можно спокойно с ребенком идти, не надо обходить яму по дороге сообщила жительница данной улицы.

20 июня в центре обслуживания клиентов «Облкоммунэнерго» сообщили о завершении ремонтных работ у дома 16 по улице Дзержинского в Кировграде.

Ремонтные работы по улице Дзержинского закончены. Яму засыпали и разровняли. Тротуар был расчищен пояснил специалист «Облкоммунэнерго».