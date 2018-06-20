Проблема отвода воды с ул. Победы в Нижнем Тагиле будет решена (ФОТО)
В Нижнем Тагиле у трамвайной остановки «Уют» скапливается вода. Данная проблема была освещена на собрании 20 июня. Служба заказчика обязалась разработать решение проблемы до 22 июня и приступить к выполнению работ.
Сотрудники администрации, дорожники и работники МУП «Тагильский трамвай» под председательством начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко обсудили ремонт ул. Победы в районе трамвайного кольца на Красном Камне.
Возле трамвайной остановки «Уют» на проезжей части скапливается вода. Специалисты службы заказчика городского хозяйства заявили о необходимости поднятия трамвайных путей на участке от ул. Карла Либнехта до ул. Береговой-Краснокаменской. Это нужно для эффективной работы построенной в 2017 году ливневой канализации.
Вся проблема в том, что в 2013 году трамвайные пути меняли под прежний уровень дороги. А согласно новому проекту, пути должны были быть выше. И теперь, чтобы отвести воду, нам нужно уложить асфальт до 20 см выше рельс. -- заявил директор ООО «Уралстроймонтаж», Алексей Голященко.
Служба заказчика городского хозяйства разработает техническое решение по данной проблеме до 22 июня, и подрядчик приступит к выполнению работ. На время проведения ремонта участок дороги будет закрыт для движения транспорта от ул. Карла Либнехта до ул. Красноармейской.
Наша задача уложиться в срок меньше одного месяца сообщил Владимир Юрченко.
Напомним, что по результатам выездного совещания, прошедшего 19 июня, перекресток Фрунзе - Космонавтов решено оставить закрытым ещё на неделю.
Фото: «Тагил без ям»
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