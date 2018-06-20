Соответствует инфляции: рост цен на бензин в Свердловской области не превысил 5%

Средний Урал, согласно информации ведомства, входит в число российских регионов, где фиксируется средний уровень цен на топливо – бензин и дизель.

В частности, в мае средняя цена на топливо выросла менее чем на 5%, что составляет около двух рублей за литр. В Нижнем Тагиле, к примеру, цены были 39 рублей 57 копеек за АИ-92, 42 рубля 34 копейки за АИ-95 и 42 рубля 82 копейки за дизельное топливо, передаёт Znak.com.

Данные, взятые за прошедшие три года, указывают на то, что рост цен на нефтепродукты соответствует уровню инфляции, отмечается в сообщении антимонопольного органа.

Напомним, повышение цен на топливо в России началось в конце марта. Изначально ситуация не вызывала недовольства, однако вскоре по этому поводу россияне обратились к Владимиру Путину.