«Сухоложскцемент» в Сухом Логу берет плату за проезд по единственному мосту (ФОТО)

Проезд по недавно отремонтированному путепроводу в Сухом Логу стал платным для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн. Как сообщают автомобилисты, деньги взимает компания ОАО «Сухоложскцемент».

Водители грузовых автомобилей вынуждены платить деньги. Кроме путепровода есть еще дорога через Богданович, но она полностью разбита и является объездным путем. Выбирая ее, автомобилисты делают круг в 50 км.

Администрация заявляет, что никаких мер предпринять не может, поскольку мост находится в частной собственности. Учредители строительной компании отказались от комментариев по данному вопросу.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку на соответствие законодательству мер по взиманию платы за проезд по путепроводу в Сухом Логу, сообщает Е1.