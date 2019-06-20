Евгений Куйвашев потребовал чёткой организации и контроля качества дорожных работ
Губернатор Свердловской области заявил о необходимости контроля качества и четкой организации дорожных работ в регионе, сообщает правительство области.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к профильным министрам с поручением проконтролировать качество и организацию дорожных работ в Свердловской области. Губернатор напомнил, что в 2019 году объем ассигнований Дорожного фонда Свердловской области составляет почти 19 миллиардов рублей, что на 20% больше уровня прошлого года.
По поручению главы региона, выявленные после проведения ремонта на трассах федерального значения недостатки должно устранит управление автомобильных дорог.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что в регионе, принимающем крупные международные мероприятия и борющемся за высокое качество жизни людей, недопустимо оставлять незавершенные и плохо сделанные участки.
Профильные члены кабинета министров проверят качество сопутствующей инфраструктуры при проведении дорожных работ. Также губернатор поручил позаботиться о том, чтобы неудобства людей от проезда ремонтируемых участков свести к минимуму: организовать объезды и регулировку.
В связи с разгаром летних каникул школьников Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов проконтролировать вопросы профилактики ДТП.