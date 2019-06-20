Цуканов о второй ветке метро в Екатеринбурге: «Президент идею поддержал»

Полпред подчеркнул, что он не увидел отказа в ответе Минтранса. Данное письмо является промежуточным ответом, в котором региональным властям даны некоторые рекомендации. В частности, о необходимости экономического обоснования и проработки проекта.

Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель правительства поддержал, региональным властям нужно работать по подготовке документации,резюмировал Цуканов.