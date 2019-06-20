Цуканов о второй ветке метро в Екатеринбурге: «Президент идею поддержал»
Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов во время форума «Утро» сообщил, что президент России Владимир Путин поддерживает идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Полпред подчеркнул, что он не увидел отказа в ответе Минтранса. Данное письмо является промежуточным ответом, в котором региональным властям даны некоторые рекомендации. В частности, о необходимости экономического обоснования и проработки проекта.
Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель правительства поддержал, региональным властям нужно работать по подготовке документации,резюмировал Цуканов.
Напомним, что ранее было опубликовано письмо Министерства транспорта, в котором говорилось, что экономическое обоснование целесообразности строительства второй ветки метро не предоставлено, также ее введение приведет к снижению пассажиропотока на первой ветке. Вторая ветка метро в Екатеринбурге запланирована как флагманский проект к 300-летию города.