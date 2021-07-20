СвЖД заблокировала на Руднике объезд моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Свердловская железная дорога перекрыла объезд моста на Циолковского в микрорайоне Рудник им. III Интернационала в конце минувшей недели в связи с ремонтными работами. Автомобилисты теперь жалуются на длинные заторы у железнодорожного переезда.

Автомобильные пробки у железнодорожного переезда возникли около станции Сан-Донато. Из-за ремонта на путях проехать этот участок без пробок теперь получается не у всех. Многим приходится стоять иногда не менее полутора часов, прежде чем шлагбаум будет открыт, сообщается в группе «Тагил без ям». Информация у них была только внутри здания на кассах (вокзал и Смычка, устно говорили кассиры на Смычке при покупке билетов),пишет подписчица группы «Тагил без ям» Наталья Капарова. По словам водителей, у путейцев бывает несколько перерывов. Дежурная по переезду в ручном режиме поднимает шлагбаум и пропускает машины. А в остальное время по улицам Ульяновская, Перова и Западная возникает пробка в обе стороны. Не выдерживая долгого ожидания, тагильчане разворачиваются и проезжают круг через центр. Ранее Свердловская железная дорога сообщала о ремонте почти 3,5 километра пути на перегоне Смычка – Нижний Тагил. Между двумя станциями заменят деревянные шпалы на железобетонное основание с укладкой бесстыкового пути, поставят новые стрелочные переводы, а также проведут реконструкцию водоотвода под мостом на Циолковского. Но этот участок находится в стороне от Сан-Донато и о каких-то работах на нём и об ограничении движения автомобилей не говорилось. Напомним, 12 мая 2021 года начались ремонтные работы аварийного моста на улице Циолковского. Проезд на этом участке был закрыт. Ранее можно было объезжать участок через вокзал и Рудник. Подпорная стена и сваи: Пинаев проверил ход работ на мосту на Циолковского в Тагиле

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