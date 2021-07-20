Почти 500 млрд потратят на трассу Казань — Екатеринбург

На строительство скоростной трассы Казань — Екатеринбург планируется потратить порядка 500 миллиардов рублей. Окончательная стоимость будет известна после проведения госэкспертизы.

По предварительным подсчетам общая стоимость строительства скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга составит около 493 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства. На бесплатные участки протяженностью 547 километров планируется выделить около 233 млрд рублей, а на платные — около 260 млрд. Итоговая стоимость станет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году. Напомним, для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли. Она станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург». Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

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