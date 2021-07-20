По предварительным подсчетам общая стоимость строительства скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга составит около 493 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.
На бесплатные участки протяженностью 547 километров планируется выделить около 233 млрд рублей, а на платные — около 260 млрд.
Итоговая стоимость станет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году.
Напомним, для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли. Она станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».