Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

Сегодня, 10:36ТранспортФото: скриншот видео Алексея Осянникова
В сентябре 2020 года планируется ремонт автомобильных дорог в поселке Горбуново, в том числе и на улице Проселочной. Об этом TagilCity.ru сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Тагильчане пожаловались на состояние дороги на улице Проселочная, расположенной в поселке Горбуново в начале августа.

При самом заезде на ней здоровенные лужи и ямы. Дальше ручейки по всей дороге с болота. Дорога низкая, все стекает сюда. Пройти пешком здесь практически невозможно… С двух сторон болото, а вода с дороги стекает в колодец. Люди отсюда воду пьют, а других источников нет, рассказал TagilCity.ru местный житель Анатолий.

Дорога на улице Проселочная
Фото:скриншот видео Алексея Осянникова

В городской администрации подтвердили, что по поводу ремонта дороги на улице Проселочная, жители обращаются регулярно.

Ксть обращение жителей о поливе данной дороги и о ненадобности проведения мероприятий по ремонту дороги, так как водители начинают превышать установленную максимальную скорость движения в населенном пункте, рассказывают в администрации.

В этом году ремонт дороги будет проведен в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, ранее стало известно, что улица Кленовая на Верхней Черемшанке будет отремонтирована в рамках нацпроекта БКАД в 2022 году.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтдорогаГорбуновоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы