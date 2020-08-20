Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

В сентябре 2020 года планируется ремонт автомобильных дорог в поселке Горбуново, в том числе и на улице Проселочной. Об этом TagilCity.ru сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Тагильчане пожаловались на состояние дороги на улице Проселочная, расположенной в поселке Горбуново в начале августа. При самом заезде на ней здоровенные лужи и ямы. Дальше ручейки по всей дороге с болота. Дорога низкая, все стекает сюда. Пройти пешком здесь практически невозможно… С двух сторон болото, а вода с дороги стекает в колодец. Люди отсюда воду пьют, а других источников нет, рассказал TagilCity.ru местный житель Анатолий. Дорога на улице Проселочная Фото: скриншот видео Алексея Осянникова В городской администрации подтвердили, что по поводу ремонта дороги на улице Проселочная, жители обращаются регулярно. Ксть обращение жителей о поливе данной дороги и о ненадобности проведения мероприятий по ремонту дороги, так как водители начинают превышать установленную максимальную скорость движения в населенном пункте, рассказывают в администрации. В этом году ремонт дороги будет проведен в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой». Напомним, ранее стало известно, что улица Кленовая на Верхней Черемшанке будет отремонтирована в рамках нацпроекта БКАД в 2022 году. Улицу Кленовая в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках БКАД в 2022 году

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