Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

Тагильчане пожаловались на состояние дороги на улице Проселочная, расположенной в поселке Горбуново в начале августа.
При самом заезде на ней здоровенные лужи и ямы. Дальше ручейки по всей дороге с болота. Дорога низкая, все стекает сюда. Пройти пешком здесь практически невозможно… С двух сторон болото, а вода с дороги стекает в колодец. Люди отсюда воду пьют, а других источников нет, рассказал TagilCity.ru местный житель Анатолий.
В городской администрации подтвердили, что по поводу ремонта дороги на улице Проселочная, жители обращаются регулярно.
Ксть обращение жителей о поливе данной дороги и о ненадобности проведения мероприятий по ремонту дороги, так как водители начинают превышать установленную максимальную скорость движения в населенном пункте, рассказывают в администрации.
В этом году ремонт дороги будет проведен в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой».
Напомним, ранее стало известно, что улица Кленовая на Верхней Черемшанке будет отремонтирована в рамках нацпроекта БКАД в 2022 году.