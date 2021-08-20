Из-за траурной процессии в пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

Несколько десятков человек, провожающих покойного в последний путь, вышли на дорогу и стали причиной огромной пробки на улице Репина в Екатеринбурге. В ГИБДД отметили, что выход на проезжую часть — это нарушение Правил дорожного движения.

Траурная процессия, из-за которой встало автомобильное движение на улице Репина в Екатеринбурге днем 19 августа, состояла из нескольких десятков человек, сообщили очевидцы Е1. Она стала причиной пробки на оживленной дороге и нескольких смежных улицах, через которые водите пытались объехать затор. В городской Госавтоинспекции, комментируя инцидент, отметили, что с жалобами никто не обращался. Однако выход пешеходов на проезжую часть — это нарушение ПДД, за которое грозит штраф в размере 500 рублей. Напомним, 29 июля 2021 года из-за поломки в машине ритуальной службы, перевозящей гроб с усопшим, в пробку встала улица Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Похоронщикам пришлось посреди дороги перегружать гроб с телом в другой автомобиль. Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

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