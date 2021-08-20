Из-за траурной процессии в пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

Из-за траурной процессии в пробку встала одна из улиц Екатеринбурга
Из-за траурной процессии в пробку встала одна из улиц Екатеринбурга
Сегодня, 09:31ТранспортФото: Скриншот видео Е1.ru
Несколько десятков человек, провожающих покойного в последний путь, вышли на дорогу и стали причиной огромной пробки на улице Репина в Екатеринбурге. В ГИБДД отметили, что выход на проезжую часть — это нарушение Правил дорожного движения.

Траурная процессия, из-за которой встало автомобильное движение на улице Репина в Екатеринбурге днем 19 августа, состояла из нескольких десятков человек, сообщили очевидцы Е1. Она стала причиной пробки на оживленной дороге и нескольких смежных улицах, через которые водите пытались объехать затор.

В городской Госавтоинспекции, комментируя инцидент, отметили, что с жалобами никто не обращался. Однако выход пешеходов на проезжую часть — это нарушение ПДД, за которое грозит штраф в размере 500 рублей.

Напомним, 29 июля 2021 года из-за поломки в машине ритуальной службы, перевозящей гроб с усопшим, в пробку встала улица Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Похоронщикам пришлось посреди дороги перегружать гроб с телом в другой автомобиль.

Сюжеты:
Екатеринбург
дорогаобществопробкапешеходытраурЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы