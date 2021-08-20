На необоснованные штрафы с камер на Восточном шоссе жалуются жители Нижнего Тагила

Это при том что я уже 12 лет езжу по одному и тому уже маршруту каждый день (с Вагонки в центр). При этом я соблюдаю ПДД, и даже когда камеры были выключены, я ездил по ПДД, опасаясь ситуации, что внезапно включат, а я знать не буду и нахватаю штрафов, пишет Александр.