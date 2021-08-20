Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания

На время выполнения строительно-монтажных работ движение транспортных средств по путепроводу закрыто не будет. Оно будет организовано с реверсивными циклами с попеременным пропуском встречных транспортных потоков по одной полосе проезжей части, рассказали редакции TagilCity.ru в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».