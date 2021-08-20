Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания

Победителем закупки стало ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» из Перми. Цена контракта не изменилась.
Компания зарегистрирована в 2002 году, с 2007 года директором является Людмила Тимофеева. Организация осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, выполнения строительного контроля и авторского надзора.
«НИЛ Трансмост» являлась поставщиком в 45 госконтрактах на сумму 49,1 миллиона рублей для ГКУ СО «Управление Автодорог», администрации ГО Нижняя Салда, дорожного агентства республики Коми и других заказчиков.
Объем денежных средств на выполнение капремонта будет определен после разработки проекта и проведения экспертизы.
На время выполнения строительно-монтажных работ движение транспортных средств по путепроводу закрыто не будет. Оно будет организовано с реверсивными циклами с попеременным пропуском встречных транспортных потоков по одной полосе проезжей части, рассказали редакции TagilCity.ru в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Проектирование необходимо окончить до 20 мая 2022 года. Длина путепровода составляет 92,5 метра.
Напомним, редакция TagilCity.ru побывала на разрушающемся путепроводе на улице Геологов в Нижнем Тагиле. Конструкция оказалась небезопасной для автомобилей и пешеходов.