Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания

Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания
Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания
Сегодня, 15:27ТранспортФото: TagilCity.ru
Проект по капитальному ремонту моста на улице над улицей Геологов в Нижнем Тагиле создаст пермская компания. Сумма контракта составила 599 тысяч рублей.

Победителем закупки стало ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» из Перми. Цена контракта не изменилась.

Компания зарегистрирована в 2002 году, с 2007 года директором является Людмила Тимофеева. Организация осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

«НИЛ Трансмост» являлась поставщиком в 45 госконтрактах на сумму 49,1 миллиона рублей для ГКУ СО «Управление Автодорог», администрации ГО Нижняя Салда, дорожного агентства республики Коми и других заказчиков.

Объем денежных средств на выполнение капремонта будет определен после разработки проекта и проведения экспертизы.

На время выполнения строительно-монтажных работ движение транспортных средств по путепроводу закрыто не будет. Оно будет организовано с реверсивными циклами с попеременным пропуском встречных транспортных потоков по одной полосе проезжей части, рассказали редакции TagilCity.ru в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Проектирование необходимо окончить до 20 мая 2022 года. Длина путепровода составляет 92,5 метра.

Напомним, редакция TagilCity.ru побывала на разрушающемся путепроводе на улице Геологов в Нижнем Тагиле. Конструкция оказалась небезопасной для автомобилей и пешеходов.

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