Проезд по улице Попова в Нижнем Тагиле будет закрыт 22 и 23 сентября

22 и 23 сентября с 8:00 до 20:00 будет закрыт проезд транспортных средств по улице Попова в Нижнем Тагиле. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна на пересечении улиц Гвардейская и Попова.

Кроме того, на время выходных внесены изменения в направлении маршрута автобуса №49. В эти дни он будет осуществлять движение по схеме: улица Металлургов – улица Красных Зорь – улица Балакинская – улица Землячки, информирует «Областная газета».